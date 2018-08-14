Nzonzi Roma'da

Sezon öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yapan Roma, Sevilla'nın orta saha oyuncusu Steven Nzonzi'nin transferini de tamamlama aşamasına geldi. Twitter sayfasından yaptığı paylaşımla Fransız futbolcunun İtalya'ya geldiğini duyuran Roma, sağlık kontrollerinin ardından Nzonzi ile sözleşme imzalayacak.

30 MİLYON EURO

Sky Sport Italia'nın haberine göre Nzonzi'nin transferi konusunda Sevilla ile Roma 30 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağlarken, performans primlerine bağlı olarak bu tutara bazı eklemelerin de olabileceği ifade edildi. 29 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacağı da iddialar arasında yer alıyor.

2015 yılında Stoke City'den Sevilla'ya 8 milyon euro karşılığında transfer olan Steven Nzonzi, Endülüs ekibiyle geçtiğimiz sezon 44 resmi maçta forma giymişti. Başarılı ön libero, 2018 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Fransa Milli Takımı'nın da kadrosunda yer alıyordu. Cengiz Ünder'in de forma giydiği Roma, sezon öncesinde Justin Kluivert, Javier Pastore, Davide Santon, Gregoire Defrel gibi önemli isimleri renklerine bağlamıştı.