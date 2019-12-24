Nzonzi takım arkadaşlarını eleştirdi

Galatasaray'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, sessizliğini bozdu.

Florya’da bir antrenör eşliğinde çalışmalarını tek başına sürdüren Fransız orta saha oyuncusu, kendisine 'ağır' diyenlere cevap verdi.

"İLERİDE OYNAYANLAR TOPU ALIP GERİ DÖNÜYOR"

Ön tarafta oynayan futbolcuların savunma arkasına koşu yapmak yerine sürekli olarak geri döndüğünü belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Kanatlarda oynayan futbolcular savunmanın arkasına kaçmak yerine topu alıp geri dönüyorsa nasıl rakip kaleye gideceğiz?" dedi.

"AĞIR OLAN BEN MİYİM?"

Nzonzi, sözlerine şöyle devam etti; "Ben ileri koşacak, topa hareketlenecek bir futbolcu bulmakta zorlanıyordum. Ağır olan ben miyim yoksa başkaları mı ağırlaştırıyor bu takımı?"







