Nzonzi tam not aldı

Fenerbahçe'ye karşı ilk derbisine çıkan Steven Nzonzi, sahanın en iyileri arasında yer aldı. Galatasaray'ın orta sahasında görev yapan Nzonzi, oyunun her iki yönünde de etkiliydi.

KONTROLÜ BİR AN OLSUN ELDEN BIRAKMADI

Hem takımını ileriye çıkartan hem de Sarı-Kırmızılılar'da stoperde görev yapan Luyindama ile Marcao'nun açıklarını kapatan Fransız oyuncu, soğukkanlılığıyla kontrolü bir an olsun elden bırakmadı.

30 yaşındaki futbolcu, rakip oyuncularla girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inden başarıyla ayrıldı.