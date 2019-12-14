Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma sebebi

Loris Karius'un nişanlısı Sophia Thomalla, Almanya'da Schuettflix isimli derginin 2020 takvimi için çok özel pozlar verdi.

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Trabzonspor, TFF'den şikayetçi olacak

Trabzonspor, TFF'nin belirlediği harcama limitlerine uymak için Yusuf Yazıcı'yı satmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Bordo-mavili ekip, Tahkim Kurulu ve CAS'a başvuru yapacak.