Nzonzi'nin kadro dışı bırakılma sebebi

Galatasaray'da Nzonzi ile yollar ayrılıyor.
Dün akşam yapılan idmanın ardından Fransız futbolcunun disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.
GALATASARAY'I TAMAMEN SİLDİ
Sarı-kırmızılı camiada şok etkisi yaratan bu kararın ardındaki gerçek ise ortaya çıktı.
Deneyimli orta saha oyuncusu, son dönemdeki formsuz ve disiplinsiz davranışları nedeniyle Ankaragücü ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. Bunu öğrenen Nzonzi, takımdan ayrılmak istediğini ifade edince, süresiz kadro dışı bırakıldı.
Fransız futbolcu yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray'ı sosyal medya hesaplarından takibi bıraktı.
Instagram'dan Galatasaray'a ait fotoğrafları silen, profil fotoğrafını değiştiren Nzonzi, Instagram'dan sarı-kırmızılı takipten çıktı.
Ocak ayında Nzonzi'nin kiralık sözleşmesinin sonlandırılacak.