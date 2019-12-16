Nzonzi'nin sözleşme fesih şartı

Galatasaray'da yönetim, Steven Nzonzi ile yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu, hem menajeri hem de babası olan Fidele Nzonzi'yle konuşarak yönetimle görüşmesini istedi.

Sarı-kırmızılı idarecilere oğlunun isteklerini ileten baba Nzonzi, kalan maaşının bir kısmının verilmesi durumunda sözleşmeyi feshedeceklerini bildirdi.

10 MİLYON 592 BİN TL İSTİYOR

Şimdiye dek 850 bin euro alan 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan ayrılmak için kalan 2 milyon 400 bin euronun 1 milyon 625 bin eurosunu (10 milyon 592 bin TL) talep ediyor.