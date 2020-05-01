Nzonzi'nin sözleşmesi uzatıldı

Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, "Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesinin devreye girdiğini söyledi.

Fransa'da sezonun mevcut puan durumuyla tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.

RENNES'TE 7 MAÇ FORMA GİYMİŞTİ

İlk yarıda Galatasaray'da 15 maçta sahaya çıkan ve son dönemde kadro dışı kalan Fransız oyuncu Steven Nzonzi, Rennes'te 7 maçta görev almış ve gol ya da asist katkısında bulunamamıştı.