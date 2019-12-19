Nzonzi'yi iki kulüp istiyor

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi’yle devre arasında yollar ayrılabilir...
Disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılan 31 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Fransa'dan talip çıktı.
SEZON BAŞINDA DA İSTEMİŞLERDİ
Tuttomercatoweb’de yer alan habere göre; Nzonzi'yi Lyon’un dışında Everton’ın da kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Bilindiği üzere Merseyside ekibi Nzonzi’yi sezon başında kadrosuna katmak istemiş ancak oyuncu sarı-kırmızılı ekibe transfer olmuştu.
Adı Everton'la anılan Ancelotti'nin İngiliz ekibinin başına geçmesi durumunda, tecrübeli futbolcunun tercihini İngilizlerden yana kullanabileceği belirtildi.