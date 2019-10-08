Obi Mikel: Abdülkadir'i ilk gördüğümde 'wow' demiştim

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Karadeniz ekibinde oynadığı için mutluluk duyduğunu söyleyen Mikel, Abdülkadir Ömür için övgü dolu ifadeler kullandı.

"GENÇLERİ İYİYE YÖNLENDİRME AMACINDAYIM"

Trabzonspor'daki altyapı sisteminin oldukça iyi olduğundan bahseden Obi Mikel, "Geldiğimde göze çarpan ilk şeylerden biri gençlerin kalitesi oldu. Sonra kulübün sisteminin genç oyuncuları yetiştirip takıma kazandırmak olduğunu gördüm. Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de antrenmanlarda tecrübelerimi paylaşıp, neleri yapıp neleri yapmamaları hususunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Onları iyiye ve doğruya yönlendirme amacındayım." diye konuştu.

"ABDÜLKADİR'İ GÖRÜNCE 'WOW' DEDİM"

Bordo - mavililerin genç yıldızı Abdülkadr Ömür hakkında da konuşan Nijeryalı orta saha oyuncusu, "Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdülkadir Ömür'ü görüp, "wow" demiştim. İnanılmaz derecede çok yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Ancak sakat bile olsa tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor. Böyle oyuncuların olması ve oynayabilmesi takım adına çok olumlu bir durum. Kulüp de onlara gereken şansı veriyor. Bu oyuncuların bir şeyleri başarabilmesi için bu şansı vermeniz gerekiyor." dedi.