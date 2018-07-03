Obi Mikel babası kaçırılmasına rağmen maça çıktı

Nijeryalı John Obi Mikel'in babası ikinci kez kaçırıldı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, durumu Futbol Federasyonu ve teknik direktör Gernot Rohr'a söylemediğini, hiçbir şey olmamış gibi maça çıktığını belirtti.

İKİNCİ KEZ KAÇIRILDI

"Kafam karışmıştı, ne yapacağımı bilmiyordum. 180 milyon Nijerya halkını hayal kırıklığına uğratamazdım." diyen Obi Mikel şu açıklamaları yaptı: "Bu durumu kafamdan atmalı ve önce ülkemi temsil etmek için sahaya çıkmalıydım. Eğer yetkili birine ya da herhangi bir kişiye bu durumdan bahsedersem, babamı öldüreceklerini söylediler. Durumu kimseye bahsetmeedim çünkü takımın kafasının da böylesine önemli bir maçtan önce karışmasını istemiyordum."

Nijerya, grubun son maçında Arjantin'e 2-1 kaybetti ve Dünya Kupası'na veda etti. Maç sonrası ülkesine dönen John Obi Mikel, durumu çözüp Çin'e geçti. Pa Michael Obi'nin kurtarılma operasyonu sırasında polisle fidyeciler arasında silahlı çatışma yaşandığı belirtildi. Obi Mikel'in babası 2011 yılında da Chelsea - Stoke City maçı öncesi kaçırılmış ve 10 gün sonra kurtarılmıştı.