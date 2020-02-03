Obi Mikel ile Emre yaşanan kavga hakkında konuştu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın yankıları sürüyor...

Mücadelenin sonlarına doğru kapışan Emre Belözoğlu ile Obi Mikel, yaşanan kavga hakkında açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı futbolcu, Emre'nin kendisine ve ailesine küfrettiğini iddia ederken, 39 yaşındaki oyuncu ise kimseyle olumsuz bir diyalog yaşamadığını söyledi.

"KAPTAN OLARAK OLAY YERİNE GİTTİM"

Mikel, "Emre bana ve aileme küfüretti. Bunu kabullenmem mümkün değil." şeklinde konuştu. Emre ise, "Kavga çıktığını görünce bir kaptan, bir ağabey olarak orada yapmam gerekeni yaptım. Ben hiçbir rakip futbolcuyla herhangi bir olumsuz diyalog yaşamadım." ifadelerini kullandı.