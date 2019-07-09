Obi Mikel milli takıma veda etti

John Obi Mikel, BBC Sport'a konuştu.

33 yaşındaki deneyimli orta saha, kariyerinin son dönemlerine yaklaştığını ifade ederek, ilginç açıklamalarda bulundu.

Mikel, Nijerya Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası’nda son kez katıldığını aktarıp, “33 yaş bence yeterli. Kupalar kazandım, inanılmaz tecrübeler yaşadım. Artık bana göre gençlerin zamanı gelmeli. Zaten Mısır’a da gençleri desteklemek için geldim. Genç oyuncuların gelişiminden de memnunum. Umarım başarılı olurlar ve bu beni gururlandırır” ifadelerini kullandı.