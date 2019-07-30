Afrika Kupası sonrası izinli olarak bordo-mavili kulübün Avusturya kampına katılmayan 33 yaşındaki Obi Mikel, sağlık kontrolünün ardından bordo-mavili takımın çalışmalarına katılacak.

Bir grup bordo-mavili taraftar tarafından Trabzon Havalimanı’nda karşılanan Obi Mikel, daha sonra konaklayacağı otele gitti.

Obi Mikel, Trabzon’a geldi

CHELSEA'A 11 SEZON YAŞADI

Hemen hemen her transfer döneminde adı, 3 büyüklere yazılıp çizilen Nijeryalı orta saha oyuncusu, Chelsea'de 11 sezon oynadıktan sonra 2016/2017 sezonu devre arasında Çin kulübü Tianjin Teda'ya gitti. 32 yaşındaki Nijeryalı yıldız, geçtiğimiz sezon devre arasında da Championship takımlarından Middlesbrough'ya transfer olmuştu.

YILDA 1,5 MİLYON EURO ALACAK

Trabzonspor, Nijeryalı yıldız John Obi Mikel'le 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Obi Mikel, yıllık sabit 1,5 milyon euro kazanacak.