Obi Mikel: Verdiğim en zor kararlardan biriydi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden John Obi Mikel, Instagram hesabından veda mesajı yayınladı.

Mikel, yaptığı paylaşımda, "Verdiğim en zor kararlardan biriydi." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN AİLESİNİ KORUMASI GEREKİYOR"

İşte Obi Mikel'in Trabzonspor'a veda mesajı şu şekilde:

"Tüm hayranlarıma verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, sağlık ekibimize ve malzemecimiz Ayatabe'ye şimdiye kadar elde ettiğimiz her şey için teşekkür ediyorum. Şampiyonluğu kazanmanız için iyi şanslar diliyorum. Vermek zorunda olduğum en zorlu kararlardan birisiydi ama şu anda hepimizin ailesine bakması, onlarla zaman geçirmesi ve onları koruması gerekiyor."

FUTBOL OYNAMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Mikel, daha önce yine Instagram hesabından koronavirüsten dolayı endişesini, "Hayatta futboldan daha önemli şeyler var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadeleriyle belirtmişti.

