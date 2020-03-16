Obi Mikel'in koronavirüs korkusu

Trabzonspor’da bu sezon 19 lig maçının 17’sinde ilk 11’de sahaya çıkan Obi Mikel'in kritik Başakşehir mücadelesinde oynamaması, bordo-mavili taraftarları şaşırtmıştı.

REDDETTİ

Konuyla ilgili bir araştırma yapan İspanyol El Mundo Deportivo gazetesi, Nijeryalı futbolcunun, koronavirüs salgını nedeniyle sahaya çıkmayı reddettiğini yazdı.

"FUTBOL OYNAMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Tecrübeli oyuncu, maçtan bir gün önce Instagram hesabından bir paylaşım yapmış ve “Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleriyle evde olmalı. Dünya bu kadar çalkantılı bir dönemle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmeli.” ifadeleriyle dikkat çekmişti.