Oblak 200 milyon euro

Futbol dünyasının en yetenekli genç kalecileri arasında gösterilen Jan Oblak, kulübü Atletico Madrid ile yeni sözleşme imzalamanın eşiğinde.

AS gazetesinin iddiasına göre, ismi son transfer dönemlerinde Avrupa'nın diğer büyük kulüpleri ile anılan Oblak, 100 milyon euroluk serbest kalma bedeli ile dikkat çekiyordu.

YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

Özellikle Courtois'nın Real Madrid'e transferinden sonra Chelsea'de gündeme gelen ilk isim olan Oblak, yeni sözleşmesinde eskisinden iki kat daha fazla, tam 200 milyon euro serbest kalma bedeline sahip olacak.

Ayrıca, 25 yaşındaki oyuncunun kulüpte en çok kazanan oyunculardan olacağının altı çizildi. Slovenyalı eldiven, 2014'te Benfica'dan transfer olduğu Atletico'da 165 maça çıkıp, 94 maçta kalesini gole kapamayı başardı ve Atletico'nun başarılarında pay sahibi oldu.