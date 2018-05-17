Obradovic: 10. şampiyonluğu düşünmüyorum

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra Litvanya'dan Zalgiris, Rusya'dan CSKA Moskova ve İspanya'dan Real Madrid takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, Kalemegdan'da (Kale Meydanı) basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Obradovic, ülkesi Sırbistan'da mücadele edecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

DOSTLARIMI GÖRMEKTEN MUTLUYUM

Diğer 3 takımın başantrenörünün eski öğrencileri olduğunun hatırlatılması üzerine Obradovic, "Böyle bir fırsatı yakaladığım için mutluyum. Onlarla dün akşam zaten birlikte keyifli vakti geçirmeye başladık. Çok kolay değil ama belki bu akşam da bir yerlere çıkarız, diye düşünüyorum. Bakalım yarın ne olacak. Dediğim gibi burada yer almaktan çok mutluyum. Dörtlü Final'e kalmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Jasikevicius'un ne kadar çalışkan olduğunu biliyorum. Dostlarımı Belgrad'da görmekten gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Zalgiris'in önemli bir başarıyla buraya geldiğini belirten Obradovic, "Ben, 10. şampiyonluğumu düşünmüyorum, sadece yarın oynayacağım Zalgiris maçını düşünüyorum. Salonda müthiş bir atmosfer olacaktır. Zalgiris'te Jankunas takımın lideri. Onu durdurmak isteyeceğiz. Belki de bize maçın sonunda onunla bir sürpriz yapmak istiyor olabilirler, biz de önlemimizi alacağız." ifadelerini kullandı.