Obradovic: Ayrılmayı hiç düşünmedim

Sarı-Lacivertli ekiple üst üste 3, toplamda 4. lig şampiyonluğunu yaşayan Zeljko Obradovic, takımda kalacağını söyledi.

VERDİĞİM SÖZÜN ARKASINDA DURURUM

Başarılı koç, "Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir düşünce hiç aklıma gelmedi. Ben verdiğim sözün arkasında duran biriyim. Bunun yanı sıra zaten iki yıllık daha kontratım var. Ayrıca burada çok mutluyum ve kalmaya devam edeceğim. Ali Koç’u başkan olmadan önce tanıyordum. Yöneticilik döneminden. Bir kaç gün içinde Ali Koç’la bir araya geleceğiz ve gelecek planlaması yapacağız. Ona yeni görevinde başarılar diliyorum. Uyum içinde çalışacağımızı düşünüyorum" dedi.