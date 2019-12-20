Obradovic: Düşünüp bir karar vereceğim

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 15. haftasında Zenit'e 84-81 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip bu sezon 10. kez sahadan yenik ayrılırken, Obradovic'in geleceği de tartışılmaya başlandı.

BASIN TOPLANTISINDA SORU ALMADI

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soru almadan kısa bir konuşma yaptı.

Geleceğiyle ilgili bir karar vermek için düşüneceğini dile getiren Obradovic, "Çok zor bir andayız şu an. Bir reaksiyon göstermemiz gerektiği çok belli bir şey. Çünkü bu şekilde devam etmemiz imkansız. Zenit'i tebrik ediyorum. Kalpten destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geri kalan her şeyle ilgili de biraz düşünüp karar vermemiz gerekiyor. Umarım beni anlamışsınızdır, benim tarafımdan bu kadar bu akşam" dedi.