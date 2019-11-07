Obradovic: Elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koyacağız

Deneyimli başantrenör Obradovic ve sarı-lacivertli basketbol takımının oyuncularından Nikola Kalinic'in, Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarınki Bayern Münih maçına ilişkin açıklamaları, kulübün internet sitesinde yer aldı.

"ZALGİRİS KARŞISINDA FARKLI BİR OYUN ORTAYA KOYDUK"

Almanya temsilcisine karşı takım olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade eden 59 yaşındaki başantrenör, "Galibiyete ulaşmak için reaksiyon göstermemiz gereken bir durumda olduğumuz çok açık. Zalgiris mücadelesinde, geçmiş karşılaşmalara kıyasla tamamen farklı bir oyun ortaya koyduk. Bu maçta takımım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. O mücadelenin son bölümünde, basketbol sahalarında nadiren de olsa yaşanabilen bir durum oluştu." şeklinde görüş belirtti.

Bayern Münih'in çok iyi basketbol oynayabilen bir ekip olduğunu vurgulayan Obradovic, "Hem savunmada hem de hücumda çok belirgin bir yapıları var. Taraftarlarımızdan yine çok güçlü bir yardım alacağımızı umuyorum. Takım olarak birlikte mücadele edecek ve elimizden gelen en iyi oyunu ortaya koymaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.