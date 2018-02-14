Obradovic, Ergin Ataman'la tokalaşmadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ile Fenerbahçe Doğuş'un çalıştırıcısı Zeljko Obradovic arasındaki gerilim maç öncesinde kendini bir kez daha gösterdi.

PTT Erkekler Türkiye Kupası'ndaki çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes maçı öncesi Fenerbahçe Koçu Obradovic, Ergin Ataman'ın yardımcı antenörlerinin elini sıktı.

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OBRADOVİC'İ BEKLEDİ, GELMEDİ

Daha sonra, kadroların açıklanmasının ardından Efes Koçu Ergin Ataman saha kenarında elinde kulübünün flamasıyla orta noktaya doğru ilerleyip, Fenerbahçe Koçu Zeljko Obradovic'i bekledi.

Ancak Obradovic, rakip koça başarı dilemek için gelmeyince Ataman, uzunca süre bekledikten sonra bench'teki yerine geri döndü.

Öte yandan mücadeleyi Anadolu Efes 83-80 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.