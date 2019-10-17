Obradovic: Maçı kazanabilmek için sert oynamalıyız

EuroLeague'in üçüncü haftasında Baskonia'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'nin başantrenörü Zeljko Obradovic, açıklamalarda bulundu.

Uzun süre sonra Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak olduklarını söyleyen Obradovic, ilk saniyeden son saniyeye kadar savaşacaklarını aktardı.

"ÖZGÜVENİMİZİ KAZANACAK BİR OYUN OYNAYABİLMELİYİZ"

Kazanmak için sert bir basketbol oynamaları gerektiğini söyleyen Sırp koç, "Aylar sonra salonumuzda taraftarlarımızın önüne çıkacağız. EuroLeague'de yaptığımız kötü başlangıç ve kaybettiğimiz iki maçın ardından, bu mücadelede tekrar özgüvenimizi kazanacak bir oyun oynayabilmeli ve bunun için de nasıl oynamamız gerektiğinin farkına varabilmeliyiz.

İhtiyacımız olan, ilk saniyeden son ana dek savaşmak olacak. Harika bir takım yapısına sahip bir rakibimiz olacak. Baskonia, hem savunmada hem de hücumda çok etkili olan bir ekip. Maçı kazanabilmek için her zaman olduğu gibi sert bir basketbol oynamalı ve mücadelenin başından sonuna dek konsantre kalabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.