Obradovic oyuncularını neden fırçaladığını anlattı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde İsrail deplasmanında yaptıkları Maccabi FOX maçında aldığı mola sırasında oyuncularına yaptığı sert ikaza da açıklık getirdi.

Sarı-lacivertli takım 38-30 gerideyken alınan bir molada oyuncularıyla kurduğu iletişimin çok fazla konuşulmasıyla ilgili Obradovic, şunları kaydetti:

"Burada en önemli nokta güvendir. Oyuncularım bana güveniyor ben de onlara güveniyorum. Molalar çok kısa süreler. Oyuncularıma 1 dakika gibi kısa bir sürede sahada daha iyi olmaları için bir şeyler söylemem lazım. Onlar da bunu çok iyi biliyorlar ve benim ne istediğimi anlıyorlar. Bu oyuncularımla aramda olan bir şey. Doğal gelişen bir olay bu ve benim işimin bir parçası. Bazen ekstra motivasyon sağlamam gerekiyor. Hiçbir zaman maçtan önce 'molada bunu söylemeliyim' diye düşünmüyorum. Çoğu durumda da konsantre oluyorlar ve vermek istediğim mesajı çok net alıyorlar. Benim konuşmalarda onları motive etmem gerekiyor. İşimizdeki en önemli şey 40 dakika boyunca yüksek konsantrasyona sahip olmamız lazım. Çok kolay bir şey değil ama bunu yapmamız gerekiyor."