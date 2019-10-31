Obradovic takımı toparlayamıyor

Turkish Airlines Euroleague'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

İlk çeyrek sadece 6 sayı atabilen sarı-lacivertli takım devreyi de 41-21 geride kapattı.

Üçüncü periyotta farkı biraz olsun indirmeyi başaran Fenerbahçe final çeyreğine 52-41'lik skorla geride girdi.

5 MAÇTA 4 YENİLGİ

Son periyotta maçın içine dahil olan farkı 5'e kadar indiren Obradovic'in öğrencileri maçı çevirecek hamleyi yapamadı ve sahadan 67-55'lik skorla mağlup ayrılarak 5. maçında 4. mağlubiyetini aldı.

FENERBAHÇE 17. SIRADA YER ALIYOR

Sıralamada 18 takım içinde 17. sırada yer alan Fenerbahçe, Obradovic'in göreve geldiği 2013-2014 sezonundan bu yana en kötü Euroleague başlangıcını yaptı.

Maçın ardından konuşan Obradovic'in sözleri şöyle:

"Çok kötü oynadık. Hem Euroleague adına hem de herhangi bir organizasyon adına olmamız gereken seviyede değiliz. Böyle olunca da ilk ve tek sorumluluk antrenördedir."

"İkinci yarıda biraz reaksiyon oldu ama ileriye yönelik bize özgüven vermesi mümkün değil. Oyuncularım formda değil ve bunu toparlamak benim ve staffın görevi."

"Umarım en kısa zamanda bu durumdan çıkarız. Kimse için kolay değil, dinlenemiyorlar. Birlik olmaya ve taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi bu zorluktan çıkmamız gerekiyor."