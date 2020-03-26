Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Kruse'nin testi pozitif çıktı Dün futbolculara koronavirüs testi yaptıran Fenerbahçe Kulübü, bir ismin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. O oyuncunun, Kruse olduğu ortaya çıktı.

2 Ligler iptal edilirse ne olur Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşulurken bunlardan biri de sezonun 'Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti de geçersiz sayılacak.

3 Elneny: Allah bizim yanımızda Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny, Instagram hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

4 Obradovic ülkesine döndü Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp hükümeti tarafından gönderilen özel bir uçakla ülkesine döndü.

5 Fatih Terim: İyiyim, daha iyi olacağım Fatih Terim, sosyal medya hesabından takipçilerine iyi olduğu mesajını verdi.

6 F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

7 Şenol Güneş, koronavirüsle ilgili tavsiyelerde bulundu A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünyayı sarsan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, "Bilim insanlarının yaptığı açıklamalara uymak milli bir görevdir" dedi.

8 Pjanic, Zeynep Bastık'ın canlı yayınına katıldı Juventus forması giyen Miralem Pjanic, futbolseverleri şaşırtan bir harekette bulundu. Karantinada sıkılan Boşnak futbolcu, şarkıcı Zeynep Bastık'ın yaptığı canlı yayınına katıldı.

9 Haaland'ı Real Madrid kaptı La Liga ekibi Real Madrid, bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Erling Haaland'ı, serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna kattı.