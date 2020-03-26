Obradovic ülkesine döndü

Geçtiğimiz günlerde Sırp hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle özel bir uçak göndererek Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşlarını ülkelerine götüreceğini açıklamıştı.
Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic de onlardan biri oldu.
ÜLKEDEN AYRILMAMA ZORUNLULUĞU YOK
Fenerbahçe'nin, basketbol takımı sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın da cumartesi günü, koronavirüs testleri yapılmıştı.
Toplam 6 kişiden alınan numuneler, Sağlık Bakanlığı'na gönderilmişti. Fenerbahçe, tarafından sonuçların gelmesi bekleniyor.