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Obradovic ülkesine döndü

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp hükümeti tarafından gönderilen özel bir uçakla ülkesine döndü.

| Haber Merkezi
Obradovic ülkesine döndü
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Geçtiğimiz günlerde Sırp hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle özel bir uçak göndererek Türkiye'de yaşayan Sırp vatandaşlarını ülkelerine götüreceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın başantrenörü Zeljko Obradovic de onlardan biri oldu.

ÜLKEDEN AYRILMAMA ZORUNLULUĞU YOK

Fenerbahçe'nin, basketbol takımı sporcularına ülkeden ayrılmama zorunluluğu getirmediği belirtildi. Sarı-lacivertli takımın da cumartesi günü, koronavirüs testleri yapılmıştı.

Toplam 6 kişiden alınan numuneler, Sağlık Bakanlığı'na gönderilmişti. Fenerbahçe, tarafından sonuçların gelmesi bekleniyor.

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