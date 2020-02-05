Obradovic: Zenit, nasıl oynaması gerektiğini biliyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 23. hafta maçında, bugün saat 20.00'da Zenit St. Petersburg'a konuk olacak.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLACAK"

40 dakika boyunca konsantre olmaları gerektiğini vurgulayan Zeljko Obradovic, "Bu maç bizim için çok önemli olacak. Artık sezon sonuna kadar kalan tüm maçlar çok önemli, bunun bilincindeyiz." dedi.

Mücadeleyi değerlendiren Sırp başantrenör, "Zenit'e karşı ilk yarıda bir karşılaşmaya çıkmıştık. İstanbul'da çok iyi bir mücadele sergilemişlerdi. Zenit, nasıl oynaması gerektiğini bilen bir ekip. Bu mücadeleyi kazanabilmek için 40 dakika boyunca konsantre olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı..