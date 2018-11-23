Euroleague'de, Fenerbahçe'nin Maccabi'yi deplasmanda 74-70 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci çeyreğinde Zeljko Obradovic adeta çıldırdı.

Obradovic, mola esnasında ilk olarak Vesely'e yaptığı top kaybı sebebiyle "Jan onu yapacaksan önünde alan olması gerekir. Önünde alan yokken yapamazsın, öyle topa gidemezsin" diye çıkıştı.

"HER ZAMAN SORACAKSINIZ!"

Sonrasında Sloukas ve tüm oyuncuları sert bir şekilde uyaran Obradovic, "Ne istiyorsun Kostas? Ne oynayacağını şimdi mi soruyorsun bana? Öyle bir şey yok. Tüm hayatın boyunca bana soracaksın ne oynayacağını. Tüm hayatınız boyunca bana soracaksınız, hepiniz. Tamam mı? Sadece sorun, problem yaşadıktan sonra değil" dedi.

Obradovic'ten basketbolculara fırça - İZLE