Obradovic'ten Fener Ol açıklaması: Tarihi bir dönemdeyiz

Fenerbahçe Basketbol koçu Zeljko Obradovic ve kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Fener Ol" kampanyası hakkında konuştu.

Tecrübeli koç, yaptığı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihi bir dönemden geçtiğini belirterek, "6 yıldır bu kulüpteyim, çok güzel şeyler yaşadık. Kötü günlerimiz de oldu ama müthiş bir tecrübe burada olmak. Kulüp için tarihi bir dönemdeyiz. Yardımcı olabilecek herkesi "Fener Ol" kampanyasına davet ediyoruz." dedi.

Fenerbahçe basketbol takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, 4 yıl önce Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kurşunlanmasıyla ilgili, "Önemli bir gün, acı malesef. Ne kadar büyük bir camia, ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösterdik. O gün, biz deslasmandaydık, dönüşte çok büyük şok yaşadık. Volkan ağabeyi aradım ben, aileleri ne kadar zor durumdaydı. Allah korusun oradaki şoförün kaharamanlığı olmasa, şu an burada olmayabilirdik. Bugün de o günün acı bir yıldönümünü yaşıyoruz. Neyse ki o gün sadece şofür ağabeyimiz biraz yaralandı sadece. Biz, Fenerbahçeyiz, büyük bir camiayız. Her zaman Fenerbahçe, büyüklüğünü her yer gösteriyor. Taraftarı, oyuncuları, çalışanları." ifadelerini kullandı.

Melih, konuşmasının sonunda "Fener Ol" kampanyasına değindi ve, "Fenerbahçe her zaman ilkleri başarıyor. Bu ilklerden birini de bugün için başlatıyoruz. İnşallah başarılı da olur. Taraftarımzı her zaman bu tarz etkinliklerde iyi bir taraftar olduğunu, iyi bir kulübe sahip olduğunu gösteriyor. Büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu gösteriyoruz. Bugün de Başkanımız, kaptanımız Volkan konuşuyor. Biz de kulübümüz için elimizden gelen herşeyi yapmaya hazırız." diyerek konuşmasını sonlandırdı.