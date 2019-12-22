Obradovic'ten Fenerbahçe taraftarına teşekkür

ING Basketbol Süper Ligi 13. hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Teksüt Bandırma'yı 89-79 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko'nun Teksüt Bandırma ile oynadığı maçın öncesi ve sırasında sarı lacivertli taraftarlar Zeljko Obradovic'e tam destek verdi.

"BİZİMLE SONSUZA DEK KAL"

Tribünlerde Obradovic'e destek pankartları açıldı. En çok dikkat çeken pankart ise, "Bizimle sonsuza dek kal, daha kazanılacak çok kupa var." yazılı olandı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Zeljko Obradovic, "Ben çok duygusal bir insanım, taraftara çok teşekkür ediyorum. İlk kez olmadı taraftarımız 6 yıldır bana hep desteğini ve tutkusunu gösterdi" dedi.