Obradovic'ten Melih'e motivasyon tokadı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Banvit'e 63-61 yenildi.
Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na uyarı anlamında bir tokat attı. Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.
Fenerbahçe Doğuş başantrenörü Zeljko Obradovic, aldığı bir mola sırasında takım kaptanı Melih Mahmutoğlu’na tokat attı. pic.twitter.com/317fWMs75b— Timeout Basketbol (@TIMEOUTBASKET) 28 Ocak 2018