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Obradovic'ten Melih'e motivasyon tokadı

Fenerbahçe Doğuş Baş Antrenörü Zeljko Obradovic, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na uyarı anlamında tokat attı.

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Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Banvit'e 63-61 yenildi.

Sarı lacivertlilerin koçu Zeljko Obradovic'in aldığı molada takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na uyarı anlamında bir tokat attı. Koçun, Melih'e yaptığı hareket sonrası tecrübeli basketbolcu şaşkınlığını gizleyemedi. Fenerbahçe Doğuş ligdeki 3. mağlubiyetini alırken, Banvit ise 10. galibiyetine ulaştı.

 

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