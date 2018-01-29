Obradovic'ten Melih'e motivasyon tokadı

Ali Koç: Mali yapımız kötü olduğu için erken aday oldum

1 Volkan'a son dakikada izin çıkmadı Trabzonspor maçının son dakikasında ileri çıkıp gol atmak isteyen Volkan Demirel'e Aykut Kocaman engel oldu.

2 Aminu: Galatasaray'a hayır denilmez Galatasaray'ın forvet alternatifleri arasında yer alan Osmanlıspor forması giyen Aminu, "Büyük takımda oynamaya hazırım" dedi.

3 Messi Ronaldo'nun frikik rekorunu kırdı Serbest vuruştan Alaves ağlarını sarsan Lionel Messi, 2003-2004 sezonundan beri La Liga'da en çok frikik golü atan isim oldu.

4 Yunus Mallı'dan Hannover 96'ya nefis gol Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Yunus Mallı, Hannover 96'ya attığı harika golle takımına 3 puanı getirdi.

5 Aykut Kocaman: Valbuena topu alıp yatan çocuklar gibi Valbuena'nın futbolu çok sevdiğini ifade eden Aykut Kocaman, "Topu alıp yatan çocuklar vardır ya hani, futbolu o kadar severler, Valbuena buna tipik bir örnek" dedi.

6 Ndiaye Stoke City yolcusu Ndiaye'nin 16 milyon euro artı 1 milyon euroluk bonus karşılığında Stoke City'ye transfer olacağı öğrenildi.

7 Vagner Love İstanbul'da Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı golcü futbolcu Vagner Love, imza için İstanbul'a geldi.

8 Onur Kıvrak: Şimdi birlik olma zamanı Trabzonspor Kaptanı Onur Kıvrak, Fenerbahçe derbisinden sonra "Şuan milletçe birlik olma zamanı" dedi.

9 Rıza Çalımbay: Galibiyeti hak ettik Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçını kazanamadıkları için üzgün oldukları ancak şampiyonluk yarışından kopmadıklarını söyledi.