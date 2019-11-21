Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

Fenerbahçe Beko'nun, Euroleague'deki kötü gidişi sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 9 maçta 7. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
TAKIMA GÖNDERME YAPTI
İspanyol ekibinin 89-63'lük skorla parkeden galip ayrıldığı mücadeleye, Obradovic'in sözleri damga vurdu.
Fenerbahçe'nin deneyimli koçu Obradovic, CSKA Moskova deplasmanında oyuncularına molada ağır küfürler etmiş ve gündeme oturmuştu.
Obradovic: Rica etsem savunma yapar mısınız - VİDEO
Yoğun eleştiriler alan koç, bu kez tarzını değiştirdi ve oyuncularından savunma yapmalarını rica etti.
Sırp başantrenör, Barcelona maçının üçüncü çeyreğinde aldığı bir molada şu ifadeleri kullandı: "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Rica etsem, lütfen biraz savunma yapabilir misiniz!"