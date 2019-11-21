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Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası

Fenerbahçe'nin Barcelona'ya yenildiği maçta Obradovic'in, oyuncularına molada, "Rica etsem biraz savunma yapabilir misiniz!" şeklindeki hitabı dikkat çekti.

| Haber Merkezi
Obradovic'ten takımına 'savunma yapın' ricası
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Fenerbahçe Beko'nun, Euroleague'deki kötü gidişi sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sezon çıktığı 9 maçta 7. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

TAKIMA GÖNDERME YAPTI

İspanyol ekibinin 89-63'lük skorla parkeden galip ayrıldığı mücadeleye, Obradovic'in sözleri damga vurdu. 

Fenerbahçe'nin deneyimli koçu Obradovic, CSKA Moskova deplasmanında oyuncularına molada ağır küfürler etmiş ve gündeme oturmuştu. 

Obradovic: Rica etsem savunma yapar mısınız - VİDEO

Yoğun eleştiriler alan koç, bu kez tarzını değiştirdi ve oyuncularından savunma yapmalarını rica etti.

Sırp başantrenör, Barcelona maçının üçüncü çeyreğinde aldığı bir molada şu ifadeleri kullandı: "Sizinle böyle konuştuğum için özür dilerim. Rica etsem, lütfen biraz savunma yapabilir misiniz!"

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