Odion Ighalo kadro dışı bırakıldı

Çin'in Shanghai Shenhua takımından Manchester United'a kiralanan Odion Ighalo koronavirüs kurbanı oldu.

ManU menajeri Solskjaer, salgın şüphesi nedeniyle oyuncuyu İspanya kampı kadrosuna dahil etmedi.

Ighalo çalışmalarına İngiltere'de bireysel olarak devam edecek.

"TÜM OYUNCULARI DÜŞÜNMEM LAZIM"

Ole Gunnar Solskjaer de Ighalo için yaptığı açıklamada, "Çin'de meydana gelen koronavirüs sebebiyle Ighalo’nun Manchester’da kalması gerekiyor. Bu önlemi tüm futbolcuları düşünerek aldık” İfadelerini kullandı.

"EMİN DEĞİLİZ"

Solskjaer ayrıca şunları aktardı: "Ighalo eğer İngiltere'yi terk ederse bir daha ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğinden emin değiliz."

KARANTİNAYA ALINACAK

Son 14 günde Çin'den İngiltere'ye gelenler karantina altına alınıp inceleniyor. Manchester United'a transfer olan Nijeryalı Ighalo için de benzer bir süreç işleyecek.