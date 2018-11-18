Ogier üst üste 6. kez şampiyon

Şampiyonanın 24 etaptan oluşan, 316,3 kilometre uzunluğundaki 13. ve son mücadelesini, 2 saat 59 dakika 52 saniyede tamamlayan Toyota Gazoo takımından Jari-Matti Latvala, sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.

Latvala'nın 32.5 saniye gerisindeki Hyundai Shell Mobis'ten Hayden Paddon, ikinciliği, liderin 52.2 saniye arkasındaki Citroen Total Abu Dabi sürücüsü Mads Ostberg ise üçüncülüğü elde etti.

Ralliyi 5. sırada bitiren M-Sport Ford takımından Sebastien Ogier, şampiyonada 3 puan önünde olduğu Hyundai Shell Mobis pilotu Thierry Neuville'in 22. etapta yarış dışı kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti. Puanını 219'a çıkaran Ogier, 201 puanda kalan Neuville ve 181 puanlı Ott Tanak'ın (Toyota Gazoo) önünde art arda 6. defa mutlu sona ulaştı.