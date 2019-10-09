Oğluna Falcao ismini veren taraftar

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı golcüsü Falcao'yu çok seven bir taraftar, oğluna yıldız futbolcunun ismini verdi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar, gerek transfer sürecinde gerekse transfer olduktan sonra Falcao'ya çeşitli yollardan sevgilerini gösterdileri.

Ancak bir Galatasaray taraftarı, durumu biraz daha abarttı.

Yeni doğan oğluna Falcao Rüzgar adını veren Galatasaray taraftarı, çocuğunun kimlik kartını sosyal medyadan paylaştı.

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Hatırlanacağı gibi daha önce Fenerbahçeli bir taraftar çocuğunun adını Alex, Beşiktaşlı bir taraftar ise Quaresma koymuştu.