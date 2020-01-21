Oğlunu yenen güreşçiye saldıran baba

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Karolina eyaletinde yer alan Kannapolis ilçesinde düzenlenen bir güreş turnuvasında, çarpıcı bir olay yaşandı.
Southeast Guilford Lisesi ile Hickory Ridge Lisesi arasındaki güreş maçına, öfkeli bir baba damga vurdu.
BABANIN TUTUKLANDIĞI AÇIKLANDI
Barry Lee Jones isimli adam, oğlunun sert bir darbeyle rakibine yenilmesi sonrası çılgına döndü. Oğlunu yenen çocuğa saldıran baba, herkes şoke etti.
Barry Lee Jones tutuklanırken, bin dolar da para cezası aldı.
Öte yandan öfkeli babanın saldırısına uğrayan öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.