OGM Ormanspor'dan rahat galibiyet

Basketbol Süper Ligi 3. hafta maçında OGM Ormanspor, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 84-64 mağlup etti. Bu sonuçla OGM Ormanspor ligde ilk galibiyetini aldı. Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 3. yenilgisini yaşadı.

OGM ORMANSPOR 20 SAYI FARK ATTI

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin ilk bölümünde hücumda daha iyi organize olan OGM Ormanspor, 6. dakikayı 11-6 önde geçti. Hayes ile üst üste sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Kloof ve Babic ile cevap veren konuk takım, ilk periyodu 19-13 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Kikanovic ile pota altını etkili kullanan OGM Ormanspor, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 20-30. Skor üretmekte zorlanan ve oyun kontrolünü kaybeden Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında 10-0'lık seri yakalayan konuk ekip, 17. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 20-40. OGM Ormanspor, özellikle boyalı alandan ve hızlı hücumlardan etkili olduğu ilk yarıyı 46-29 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Saffold ile farkı azaltmaya çalışsa da Kikanovic, Babic ve Cevher Özer'in kazandırdığı sayılarla OGM Ormanspor, 25. dakikayı 53-34 önde geçti. Ev sahibi takım, Andrews'ın yönlendirdiği hücumlardan kaydettiği basketlerle 28. dakikada farkı 13 sayıya çekti: 43-56. Kalan bölümde Warren ve Cevher Özer ile 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler bulan OGM Ormanspor, son çeyreğe 64-46 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte daha kontrollü bir oyun sergileyen ve farkın kapanmasına izin vermeyen OGM Ormanspor, karşılaşmadan 84-64 galip ayrıldı. Karşılaşmada 29 sayı kaydeden ve 14 ribaunt alan OGM Ormansporlu oyuncu Elmedin Kikanovic, alınan galibiyette başrolü üstlendi.

Öte yandan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol Takımı'nın başantrenörü Serhat Şehit, itirazları nedeniyle 16. dakikada müsabakanın başhakemi Fatih Arslanoğlu tarafından diskalifiye edildi.