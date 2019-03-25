Öğrenci velileri çocuklarının can güvenliğinden endişeli

Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesinde önemli rolü olan Galatasaray Lisesi öğrencilerinin tehdit edildiği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT EDİLİYORLAR

Öğrencilerin velileri gelen tehditler yüzünden çocuklarının can güvenliğinden endişeli. Okul yönetimi de öğrencilerin ikinci bir emre kadar dışarıda üniforma ile dolaşmasını yasakladı.

Galatasaray Lisesi'nin 150. dönem öğrencilerinden bazıları, yönetimin ibra edilmemesini sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla kutlamıştı. Kulübe yeni üye olan öğrencilerin yönlendirmeyle oy kullandıklarını düşünen sarı-kırmızılı taraftarlar ise öğrencilere sert tepki göstermişti.

Sosyal medyadan da tehditler alan öğrenciler Twitter hesaplarını kapattılar.