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Oğuz Çetin'den Fatih Terim'e sert sözler

Oğuz Çetin, "Fatih Terim'e İmparator deniliyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Mekan basan birine farklı bir lakap bulmalıyız." şeklinde cevap verdi.

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Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Spor Söyleşileri programının bu haftaki konuğu, Oğuz Çetin oldu.

Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde spor gündemini ve gençlerin sorularını yanıtlayan Oğuz Çetin önemli açıklamalarda bulundu.

"İMPARATOR MU?"

Türk futbolu üzerine öğrencilerle söyleşi yapan Oğuz Çetin, bir öğrencinin "Siz ve Fatih Terim İmparator olarak anılıyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "İmparator mu? İmparator dediğiniz kişi topluma örnek olması gereken kişilerdir. Birine kafa atıp, mekan basıp, ağzından küfür eksik olmayan insanlara farklı bir şekilde ifadede bulunmalıyız." cevabını verdi.

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