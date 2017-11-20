Oğuz Kağan Güçtekin ilk kez oynadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın sezon başında Manchester City'den teklif gelmesine rağmen büyük beklenti içinde oldukları için satmadıklarını belirttiği 18 yaşındaki Oğuz Kağan Güçtekin, Sivasspor maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

MANCHESTER CİTY 5 MİLYON EURO VERDİ

Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında sezon başında Oğuz Kağan için Manchester City'den 5 milyon euroluk teklif geldiğini ancak satmadıklarını ifade etmişti. Yıldırım, "Oğuz Kağan için Manchester City'den geldiler, 5 milyon euro bonservis verdiler, vermedik. Takımda oynarsa kimse şaşırmasın." ifadelerini kullanmıştı.

Oğuz Kağan, dün akşam Sivasspor karşısında 86. dakikada Mehmet Topal'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez Fenerbahçe forması giydi.

"ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Oğuz Kağan, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini belirtirken; "Her şeyden önce maçı kazanmak çok önemliydi. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada mutlaka galip gelmek istiyorduk. Çok şükür ki bir sıkıntı da yaşamadık. Bugün ilk maçıma da çıktım. Çocukluğumu hayaliydi bu. Stadımızda ve taraftarımızda oynamak. Sahaya girerken tüylerim diken diken oldu. Maçın sonuna kadar aynı heyecanı hissettim. İlk topu olumlu verince heyecanım biraz yatıştı, ama hiç kolay olmadı benim için. Aykut Hocama da çok teşekkür ederim. İnşallah biz kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.