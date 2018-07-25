Oğuz Kağan Güçtekin'e Fulham'dan teklif

Daily Mail'in haberine göre Türkiye U19 Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan 19 yaşındaki Oğuz Kaan Güçtekin, Premier Lig'e bu sezon yükselen Fulham'ın takibinde. Fulham, bugün Beşiktaş'tan kaleci Fabri'yi transfer ettiğini de açıklamıştı.

FULHAM 3.5 MİLYON EURO ÖNERECEK

İddiaya göre Finlandiya'da düzenlenen Euro U19 turnuvasında Oğuz Kaan'ı takip eden Fulham oyuncu izleme ekibi, henüz resmi bir adım atmasa da transfer teklifine hazırlanıyor.

3 milyon sterlin (yaklaşık 3.5 milyon euro) civarındaki bir teklifin ise onu transfer etmek için yeterli olacağının altı çizildi.

Ön liberoda forma giyen 1999 doğumlu oyuncu, geçen sezon 8 Spor Toto Süper Lig, 5 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma şansı buldu.

YENİ YÖNETİM OĞUZ'U SATABİLİR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, daha önce katıldığı bir televizyon programında Oğuz Kağan için Manchester City'nin 5 milyon euro verdiğini ancak satmadıklarını ifade etmişti.

Ali Koç yönetimi her ne kadar gençlere önem verse de Finansal Fair Play kuralları gereği sattığı kadar oyuncu alabilen sarı-lacivertliler Oğuz Kağan'ı Fulham'a gönderebilir.