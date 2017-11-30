Oğuz Kağan Güçtekin'e geçer not

Fenerbahçe formasını ilk kez Sivasspor’a karşı giyen18 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kaan Güçtekin, Türkiye Kupası'nda dün akşam oynanan Adana Demirspor maçının en çok konuşulan ismi oldu.

AYKUT KOCAMAN'DAN TAM NOT

Soğukkanlı oyunuyla beğenilen genç futbolcu, yüksek pas isabetiyle oynarken Fenerbahçeli taraftarları da mest etti. Fenerbahçe'nin Alper'le bulduğu ilk golü hazırlayan Oğuz Kağan maç genelinde başarılı bir oyun sergiledi. Attığı uzun toplarla dikkatleri çeken genç futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'dan da tam not aldı.

Maç biter bitmez ailesinin yanına koşan Oğuz Kağan için Manchester City, Fenerbahçe'ye 5 milyon euroluk (25 milyon TL) resmi teklif yapmıştı.