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Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş

Oğuz Sarvan, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuştu. Sarvan, "Cüneyt Çakır da VAR hakemi de ikili mücadele şeklinde değerlendirmiş. Bizim görüşümüz farklı" dedi.

| Haber Merkezi
Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş
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MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan, bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtmadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Sarvan, VAR hakeminin sözlerini aktardı.

"KARAR HAKKNDA HEMFİKİR DEĞİLİZ"

Sarvan, "Serdar Aziz ile Vida'nın 2. pozisyonunda standart bir VAR görüşmesi olmuş. VAR hakemi soruyor, Cüneyt Çakır 'ikili mücadele' diyor. VAR hakemi de 'evet doğru' diyor. Bizim görüşümüz farklı ama hakemlerin art niyeti yok." dedi.

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