Oğuz Sarvan: VAR hakemi ikili mücadele demiş

MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Başkan Vekili Oğuz Sarvan, bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtmadı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Serdar Aziz ile Vida arasında yaşanan penaltı pozisyonu hakkında konuşan Sarvan, VAR hakeminin sözlerini aktardı.

"KARAR HAKKNDA HEMFİKİR DEĞİLİZ"

Sarvan, "Serdar Aziz ile Vida'nın 2. pozisyonunda standart bir VAR görüşmesi olmuş. VAR hakemi soruyor, Cüneyt Çakır 'ikili mücadele' diyor. VAR hakemi de 'evet doğru' diyor. Bizim görüşümüz farklı ama hakemlerin art niyeti yok." dedi.