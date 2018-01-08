Oğuzhan: Fenerbahçe bile bize karşı defans yapıyor

Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, Antalya'da devam eden kamp çalışmaları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"YARIŞTA ÇOK TAKIM VAR"

Şampiyonluk yarışının zor geçtiğini belirten Oğuzhan, "İki sene üst üste şampiyon olan bir takım var, bu kolay değil. Ligde ilk yarıyı lider bitirmek istedik ama hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaktı. Bu hedefe ulaştık. Ligde deplasmanlarda şanssız puan kayıpları yaşadık. Sahamızda beraberlikler aldık. Lige tekrar konsantre olmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde kendi seviyemizi yakalayabiliyoruz, bu ligde de göstermemiz gerekiyor. Ligde bütün takımlar birbirine yakın. Geçen sene sadece Başakşehir vardı, şimdi Kayserispor da zirveye oynuyor, çok takım var yarışta." şeklinde konuştu.

"KADIKÖY'DE F.BAHÇE BİLE BİZE KARŞI KAPANDI"

Rakiplerinin çok fazla savunma futbolu oynadıklarının altını çizen siyah-beyazlı ekibin kaptanı, "Ligde takımlar artık bize karşı çok daha fazla kapanıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe bile bize kapanmaya çalıştı. Bu bizim ne kadar güçlü takım olduğumuzu gösteriyor. Kapalı savunmaları açma konusu aşmamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde her takım gol için oynuyor. Ligde takımlar bize kapanıyor, bunu çözmemiz gerekiyor."





"F.BAHÇELİLER, G.SARAYLILAR BİLE ŞAŞIRIYOR"

"2,5 senedir ilk kez performansımız düştü. Beraberlikte bile Fenerbahçeli ve Galatasaraylılar bile 'Beşiktaş puan kaybetti' diye bakıyor. O kadar alıştık ki beraberlik bile puan kaybı olarak geliyor." dedi.