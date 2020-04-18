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Oğuzhan: Feyenoord'a transfer yapmak için geldim

Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiralık olarak gönderdiği Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı takımda zor günler geçirdiğini ve yeniden doğmak için Hollanda'yı tercih ettiğini söyledi.

| Haber Merkezi
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Oğuzhan: Feyenoord'a transfer yapmak için geldim

Oğuzhan Özyakup, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. Hollanda'dayım, her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

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