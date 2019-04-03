Oğuzhan için İtalya'dan teklif var

Gelecek sezon yeni bir teknik adamla kadroda değişime gidecek olan Beşiktaş'ın göndereceği oyunculardan biri de Oğuzhan Özyakup olacak.
GENOA VE EMPOLİ TEKLİF YAPACAK
Fikret Orman'ın ekonomik olarak küçülmeye gideceklerini ifade etmesinin ardından gözler maliyeti yüksek oyunculara çevrildi.
Sözleşmesi bitecek futbolcuların yanı sıra teklif gelen isimleri de göndermeyi planlayan siyah-beyazlı ekipte, Oğuzhan Özyakup da satış listesinde.
Çizme basını, Serie A kulüpleri Genoa ve Empoli'nin siyah-beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup'u renklerine bağlamak için harekete geçmeye hazırlandığını duyurdu.
Haberin detaylarında, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Oğuzhan için 5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği yazıldı.
İki İtalyan takımının da 26 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda Beşiktaş'la görüşme yapacağı ifade edildi.