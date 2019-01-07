Oğuzhan için Roma'dan teklif

Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği düşük performansla eleştirilerin odağındaki isim olan Oğuzhan Özyakup'u Roma'nın istediği ifade edildi.

TEKLİF 10 MİLYON EURO

İtalyan Il Messaggero gazetesinin haberine göre Roma, sezon başında kadrosuna katamadığı milli futbolcu için yeniden devrede. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Oğuzhan'ın transferi için ısrarcı olduğu belirtiliyor.

Roma'nın Oğuzhan Özyakup için Beşiktaş'a 10 milyon euro teklif edeceği belirtiliyor. Oğuzhan'ın geçmiş yıllarda oynamış olması nedeniyle Avrupa Birliği pasaportu bulunuyor. İtalya'da kulüplerin Avrupa Birliği üyesi olmayan sadece 3 futbolcu oynatmasına izin veriliyor.