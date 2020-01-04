Oğuzhan ile Boyd'u isteyen takımlar

Bazı futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş'ta iki isme talip çıktı.

Orta saha için arayış içerisinde olan BtcTürk Yeni Malatyaspor'un, siyah-beyazlı takımda fazla forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup'u istediği öğrenildi.

Bu transfer için nabız yoklayan Malatyaspor, Beşiktaş Teknik Direkörü Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor.

"BOYD'U İSTİYORUZ"

Diğer taraftan bu sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Tyler Boyd'u da eski kukübü Ankaragücü istedi.

TRT Spor'a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, transfer yasağının kalkmasını beklediklerini kaydederken, "Yasak kalkınca transfer edeceğimiz oyuncular belli. Boyd'un da gelmesini isteriz. Bizim belirlediğimiz mevkiler var. Lige 2. yarı iyi girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu iki transferle ilgili önümüzdeki günlerde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.