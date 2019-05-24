Oğuzhan Özyakup askere gidiyor

Bedelli askerlik yapacak olan futbolcular, bu hafta oynanacak olan 34. hafta maçlarının ardından birliklerine teslim olmak üzere yola çıkacak.

OĞUZHAN ARDAHAN'A GİDİYOR

A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılan Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup ise millilerin oynayacağı Yunanistan, Özbekistan, Fransa ve İzlanda maçlarının ardından birliğine teslim olacak.

Yıldız futbolcunun askerliği Ardahan'da yapacağı öğrenildi.

Futbolcular askerden geldikten sonra kısa bir tatil yapıp yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.