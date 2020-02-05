Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş halkın takımıdır

Oğuzhan Özyakup, Hollanda'da Beşiktaş'ı anlattı...

Ara transfer döneminde siyah-beyazlılardan, Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan, yeni takımının kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Oğuzhan Özyakup'un yaptığı açıklamalar:

"ATTIĞIM GOL BANA GÜVEN GETİRDİ"

"Gol attığım için mutluyum ama daha da önemlisi galibiyet ve hedefe ulaşmak. İlk maçında gol atmam ayrı bir güven vetirdi bana."





"TAKIMLA HEMEN KAYNAŞACAĞIMI HİSSEDİYORDUM"

"Takımla hemen kaynaşacağımı hissediyorum. Gruptaki yaş ortalaması ve kulübün kültürüne baktığınız zaman zaten problem yaşamadım. Her şey istediğim ve beklediğim gibi gerçekleşti. İyi kadro ve tabi ki karakter bir araya geldiğinde atmosfer her zaman harika olur."





"EN SADIK TARAFTAR BEŞİKTAŞ'TA"

"Beşiktaş bence Türkiye'nin Feyenoord'u. Üst üste 2 şampiyonluğumuzdan önce uzun süre şampiyon olamamıştık. Galatasaray ve Fenerbahçe'den daha az şampiyonluk sayısına sahip. Ancak Türkiye'ye gittiğinizde en sadık taraftar Beşiktaş'ta. Hiç takım tutmayan insan da Beşiktaş der. Yıllardır Türkiye'de tribünlerdeki tüm besteler Beşiktaş taraftarları tarafından yapıldı. Beşiktaş halkın takımıdır. Çok güzel bir stadyuma sahip."