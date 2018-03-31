Oğuzhan Özyakup: Bu oyun bize yakışmadı

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, Aytemiz Alanyaspor'u yendikleri maçın ardından konuştu.

Oğuzhan ikinci yarıdaki performanslarını eleştirirken daha fazla gol bulmaları gerektiğini söyledi.

BU OYUN BİZE YAKIŞMADI

Oğuzhan Özyakup'un maç sonundaki açıklamaları şu şekilde:

''İlk yarı çok iyiydi, çok olumluydu. Baskılı başladık. Golü de bulduk ama bu sezonun çoğu maçında ikinci golü bulmakta zorlanıyoruz. İkinci yarı sebebini bilmiyorum ama bize yakışmayan bir performans vardı. Bu kadar kötü kendi sahamızda oynama lüksümüz yok. Evimizde biraz daha farklı bir sonuca gitmemiz gerekiyor. İkinci, üçüncü golü bulmamız gerekiyor.

Bugün üçümüz de orta sahada, yani bilmiyorum. Benim pozisyonumda sarı kart ağır oldu. İlk yarı bir pozisyonum var, orada çıkarsa belki tamam ama hakemlerin de işi zor. Önce sarı kart vermeyecekti ama sonra sarı kartı gördüm.''