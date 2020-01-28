Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'la yollar ayrıldı.

Son yıllarda fazlasıyla eleştirilen, bu sezon gösterdiği performansla ise ıslıklanma seviyesine kadar gelen milli futbolcu, Hollanda'ya transfer oldu.

YARIM SEZON KİRALANDI

Siyah-beyazlı ekip, Oğuzhan'ın kiralanması konusunda Hollanda temsilcisi ile el sıkıştı.

27 yaşındaki orta saha, sezon sonuna kadar Feyenoord'da forma giyecek.

Alınan bilgiye göre, oyuncunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmuyor. Oğuzhan'ın maaşının yarısını ise Beşiktaş ödeyecek.

2012'den beri siyah-beyazlı takımda oynayan Oğuzhan, bu sezon çıktığı 12 maçta 1 gol 1 asistlik katkı yaptı.